ماذا وراء نية ترامب سحب قواته من سوريا؟

جهينة نيوز

تحدث مصدر عسكري حول ما يكمن وراء تصريحات الولايات المتحدة بشأن سحب القوات من سوريا.

وقال المصدر لوكالة "روسكايا فيسنا".. إذا قال ترامب إنه سيسحب القوات الأمريكية ، فعلى الأرجح سيكون الأمر كذلك. سوف يغادر الجيش الأمريكي سوريا، لكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة ستغادر هذا البلد. لا يزال هناك في المنطقة "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أنه تم تدمير الإرهابيين، لن تغادر قوات" التحالف" إلى أي مكان".

وأضاف أن: "وهكذا فإن الوحدة العسكرية الفرنسية، التي لديها ما لا يقل عن 400 عسكري ، أو بالأحرى مقاتلين من قوات العمليات الخاصة الفرنسية، ستبقى في الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجنود البريطانيين والأستراليين والنيوزيلنديين والعديد من جنود التحالف الآخرين، الذين يتراوح عددهم الإجمالي ما بين 800 إلى 1000 شخص، لن يغادروا".

وأشار المصدر إلى أنه بالإضافة إلى ذلك ، يجب ألا ننسى الآلاف من جيش المسلحين الذين تمكن الأمريكيون من إعدادهم في معسكرات التدريب في قاعدة التنف. إن هذه التشكيلات المسلحة هي التي ستسيطر على المناطق التي يعتبرها الأمريكيون لهم في سوريا.

وخلص المصدر إلى أنه "وفقا لحسابات مختلفة، فإن الوحدة العسكرية التي ستنفذ مصالح الولايات المتحدة في المنطقة لديها ما لا يقل عن 8-10 آلاف شخص (بما في ذلك الجماعات المسلحة غير الشرعية الموالية للولايات المتحدة). لذلك، نعم، يمكن القول إن الوحدة العسكرية الأمريكية تغادر سوريا، لكن من السابق لأوانه القول إن الولايات المتحدة ستغادر البلاد".