حقيقة زيارة أمير قطر إلى سوريا ولقاء الرئيس الأسد!

جهينة نيوز

علق القائم بأعمال السفير السوري في مصر رياض سنيح الأنباء المتداولة بشأن وجود زيارة مرتقبة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى دمشق.

ونفى سنيح هذه الأنباء وأكد قائلا: "أنا لم أقل أي شئ ولم أتحدث مع أحد"، وذلك وفقا لـ"RT".

وكانت تقارير إعلامية زعمت أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، سيتوجه خلال الأيام المقبلة إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الأسد.

يأتي ذلك بعد أيام من قيام الرئيس السوداني عمر البشير، بزيارة قصيرة ومفاجئة إلى دمشق لم يعلن عنها إلا بعد انتهائها، حيث عقد خلالها مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وتعتبر أول زيارة لرئيس عربي إلى سوريا منذ اندلاع الأزمة السورية، قبل نحو 8 سنوات.

كما تداولت وسائل إعلام أخرى، يوم الاثنين الماضي، أنباء مفادها بأن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي يستعد لتوجيه دعوة إلى الرئيس السوري بشار الأسد من أجل زيارة تونس وحضور القمة العربية المقلبة في مارس/أذار 2019".

بينما نفى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، في تصريح لـ"موزاييك إف أم"، هذه الأنباء، قائلا: "تونس لم ترسل دعوات حاليا إلا للسعودية والإمارات". وأشار وزير الخارجية التونسي إلى أن اتخاذ قرار حول سوريا قد يتم بعد اجتماع الرؤساء العرب في القمة، قائلا: ''هم من يقررون وليست تونس من تقرر''.