بعد أزمة الأسود.. رانيا اليوسف تعود بالاصفر

جهينة نيوز

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، حالة جدل جديدة، خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز مجلة «الدير جيست»، والذي أقيم مساء اليوم الجمعة 21 ديسمبر في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

رانيا يوسف، اختارت لإطلالتها خلال الحفل فستان أصفر، لا يقل جرأة عن إطلالتها الأخيرة بمهرجان القاهرة السينمائي، وتعمدت خلال التقاطها صور تذكارية الكشف عن الهوت شورت الذي ترتديه أسفله.

إطلالة رانيا يوسف، جاءت لسلسة إطلالات جريئة ابتعتها خلال الفترة الماضية، وكان أشدها تلك التي ظهرت بها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، وخضعت للتحقيق أمام النيابة بسببها بعد البلاغات التي دمت من بل مجموعة من المحامين اتهموها بالتحريض على نشر الفسق والفجور.

الفنانة المصرية تبعتها بإطلالة أخرى جريئة على غلاف إحدى المجلات، ظهرت فيه وهي ترتدي فستان أشبه بالروب يكشف عن كامل ساقيها.

من ناحية أخرى، تعاقدت رانيا يوسف، مؤخرًا على بطولة فيلم عالمي، ولكنها لم تكشف اي تفاصيل عنه إلى الآن.

وشاركت رانيا يوسف مؤخرًا في مسلسل «كأنه إمبارح»، والذي حقق نسبة نجاح كبيرة بعد عرضه، وهو من بطولة رانيا يوسف، وأحمد خليل، وأحمد وفيق، ومحمد الشرنوبي، ووفاء صادق، وجمال عبدالناصر، ومحمد سليمان، ومي الغيطي، والعمل من تأليف مريم ناعوم، وإنتاج محمد مشيش، وإخراج حاتم على.