بعكس توقعاتك، بعض الرجال يحبون الماكياج لهذه الأسباب

جهينة نيوز

لأنّ النظرة المعروفة أنّ الرجال في غالبيتهم لا يحبون الماكياج، ولأننا سبق وأخبرناك عنهم وحددنا لك تفصيلياً عن بعض المستحضرات التي لا يحبونها، قد تستغربين اليوم من رأي آخر يقول أنّ البعض منهم لا يعارض هذه الخطوات الأنثوية، لا بل أكثر من ذلك، هو يعشقونها على وجه المرأة التي يريدونها شريكة ولأسباب عدّة!

يعزز الجمال

هؤلاء الرجال يعترفون بقدرة الماكياج بتعزيز الجمال، ويجدون أنّ أدواته تقوم بفعل ما يلزم من أجل إخفاء التعب عن وجه المرأة، ويفضلون أن يكونوا مع إمرأة تضع الماكياج، بدلاً من إمرأة متعبة وصاحبة جمال عادي.

يعكس أنوثتها

هذه المستحضرات برأيها تعكس أهم ما تملك الفتاة، وهي الأنوثة، لذا أين المشكلة من أن تكون المرأة مدركة لهذه القيمة التي تملكها، وتعمل على إظهارها إلى العلن! ويعتبرون أنّ هذه المرأة تستطيع أن تكون الأجمل في العلاقة. وفي السياق نفسه نذكرّكبالفساتين النسائية المفضلة لدى الرجال.

مسألة كره الرجل للماكياج غالباً ما تتعلق بعدم معرفتك لأصوله واستعمال أدواته، فهو بالأحرى يكره أخطاء الماكياج أكثر مما ينفر من خطواته الصحيحة

يظهرها مختلفة عن الأخريات

يمكن لمستحضر الماكياج أو للونه أو لأداته المعيّنة أن يمنح المرأة فرادة، ويظهرها مختلفة عن النساء الأخريات، لذا ما المانع في حدوث ذلك، ومن الاستعانة بمستحضرات مميّزة تعزز إطلالتها الفريدة والمتميزة عن غيرها!