نجلاء بدر تسحر جمهورها بالأزرق في أحدث طلاتها

جهينة نيوز

حضرت الفنانة المصرية نجلاء بدر الحفل السنوي لقناة نايل دراما، والذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى، وكرم من خلاله عدد كبير من النجوم.

نجلاء بدر تألقت خلال الحفل بفستان أزرق أنيق من تصميم أحمد فايز، ونشرت عدد من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، ووجهت الشكر لمصمم الفستان.

نجلاء بدت براقة من خلال اللون الازرق، وهذا ما أكد عليه الجمهور من خلال عدد كبير من التعليقات التي تغزلت فيها، وفي ماكياجها اللامع.

اللون الأزرق ظهرت به عدد من النجمات مؤخرا، ويبدو أنه سيصبح موضة العام المقبل، حيث ارتدته منى زكي في عرض أزياء، كما ظهرت به مؤخرا الفنانة أنغام.