ضبط 3 ملايين يورو مزورة في الجزائر

السبت, 22 كانون الأول 2018 الساعة 10:22 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

ضبط 3 ملايين يورو مزورة في الجزائر

جهينة نيوز

أعلنت الشرطة الجزائرية ضبط أكثر من 3 ملايين يورو مزورة في سطيف شرقي البلاد وألقت القبض على 6 أشخاص، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، الجمعة.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الشرطة في سطيف (300 كلم شرقي الجزائر) أن "العملية الأكبر من نوعها سمحت بحجز 3 ملايين و10 آلاف يورو والأجهزة المستخدمة في تزوير وطبع الأوراق النقدية ومركبتين كانتا تستغلان في تنقل أفراد العصابة".

وأضاف المتحدث باسم الشرطة أن "هذه العملية تعد الأهم منذ سنوات ومكنت من وضع حد لشبكة إجرامية تحترف تزوير العملة تنشط بوسط مدينة سطيف تتراوح أعمار أفرادها بين 23 و 42 عاما".

ويتم تداول كميات كبيرة من العملات الأجنبية خارج البنوك لعدم وجود مراكز رسمية لصرف العملة في البلاد.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا