يتصل بالشرطة بسبب "دجاج كنتاكي"

جهينة نيوز

اتصل رجل وهو من سكان العاصمة البريطانية لندن، برقم 999 ليشتكي من نفاد قطع الدجاج من مطعم "كنتاكي"، الأمر الذي اعتبرته الشرطة "إضاعة لوقتها".

وكشفت الشرطة عن التسجيل الصوتي الأصلي للمكالمة الهاتفية التي يشكو فيها الرجل المطعم المذكور، كما أفرجت عن عدد من المكالمات الأخرى من مثيلها.

وفي "شكوى الدجاج" قال الرجل "إنه لم يعد في مطعم كنتاكي قطع دجاج"، وفقا للإندبندنت.

وسمع في خلفية التسجيل أصوات ضحكات، قبل أن يسأله ضابط الشرطة "هل تعلم مع من تتصل؟" وعندها أغلق الرجل الهاتف.

وفي تعليقها على صفحتها في "تويتر"، قالت سكوتلاندياردإن أشخاصا قد يحتاجون الشرطة بصورة عاجلة، لكنهم لم يتمكنوا من الاتصال بالرقم 999 لأنه كان مشغولا بسبب اتصال غير طارئ ومضيع لوقت الشرطة.

ثم أعادت الشرطة نشر الخبر مرة أخرى مع تغريدة ثانية حول هذه المكالمة جاء فيها "أمس اتصل بنا رجل غير سعيد لعدم توافر الدجاج في مطعم للخدمات السريعة.. كان الرجل منزعجا من المطعم، لذلك اتصل بالرقم 999 طلبا للنجدة.. مثل هذه المكالمات تمنهنا من أداء واجبنا تجاه من يحتاجونها بصدق".

وقالت الشرطة إنه وردها اتصال آخر من شخص يشكو من أن سائق حافلة عامة يواصل الصفير أثناء القيادة.

الجدير بالذكر أن شرطة لندن تتلقى سنويا أكثر من مليوني اتصال هاتفي، لكن منها 20 ألف اتصال غير ضروري.

وقالت الشرطة إنها أفرجت عن هذه المكالمات غير الضرورية لتلقي الضوء على الوقت الضائع الذي تعاني منه من أشخاص "عديمي المسؤولية".

وقال الضابط المسؤول في سكوتلانديارد ديفيد جاكسون "في حين أن بعض الأشخاص يجدون هذه المكالمة مضحكة، لا بد أن يعرفوا أن هؤلاء الأشخاص يستنفدون مصادر الشرطة.. وخلال هذه المكالمة هناك أشخاص قد يكونون في حاجة ماسة إلى خدماتنا".

وفي وقت سابق، سخرت الشرطة من رجل اتصل بها ليخبرها أن طائر النورس سرق ساندويشته بينما كان يخرج من مطعم ماكدونالد في مدينة برستول البريطانية