آبل توظف رئيس قسم الذكاء الصنعي في قوقل لديها

جهينة نيوز

تعتزم آبل إدخال الذكاء الصنعي وتعلم الآلة في كل تطبيقاتها وخدماتها، وليس هناك أفضل من استقطاب المهارات والخبرات من المنافسين لتعزيز تواجدها على هذه الساحة، وهو ما فعلته بتعيين المهندس الاسكتلندي John Giannandrea لفريقها الإداري بالمستوى الأعلى كنائب المدير لتعلم الآلة والذكاء الصنعي.

كان Giannandrea يعمل لدى قوقل قبل أقل من سنة رئيساً لقطاع البحث والذكاء الصنعي سيعمل على تطوير قدرات المساعد الصوتي سيري و نظام تعلم الآلة الخاص بآبل وتطويعه في كافة تطبيقات الشركة.

قالت آبل في بيان صحفي أن John Giannandrea سيركّز على دمج تقنيات تعلم الآلة في منتجاتها بشكل أوسع حتى تصبح أكثر ذكاءاً وقدرة على فهم المحيط وتقديم تجربة واقعية أكثر للمستخدم. كما سيعمل على تسهيل المهمة أمام المطورين لإضافة خصائص الذكاء الصنعي في تطبيقاتهم لهواتف آيفون وحواسب الماك.

تدرك آبل جيداً تخلفها عن الركب فيما يتعلق بالذكاء الصنعي، كما تدرج جيداً أن هذا المجال بالإضافة لتعلم الآلة يشكّل جزء رئيسي من نمو الشركة المستقبلي تقنياً، لذا تحضر نفسها من الآن.