كلوب يشيد بصلاح.. ويتحدث عن 105 نقاط

جهينة نيوز

أشاد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، مساء الجمعة، بهدف النجم المصري محمد صلاح في مرمى ولفرهامبتون، فيما تحدث عن احتياج فريقه لـ105 نقطة للتتويج بلقب الدوري.

وعزز نادي ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي، مساء الجمعة، بعد فوزه بثنائية صلاح و فان دايك على مضيفه فريق ولفر هامبتون في افتتاح مباريات الجولة الثامنة عشر من البريميرليغ.

وأصبح رصيد ليفربول 48 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني 44 نقطة، الذى يواجه فريق كريستال بالاس، السبت، بينما توقف رصيد ولفرهامبتون عند 25 نقطة في المركز السابع.

وخلال تصريحات لكلوب عقب المباراة لـ"سكاي سبورتس"، قال: "هدف محمد صلاح الأول كان رائعا وكذلك الهدف الثاني. نجحنا في الانتصار وأنا سعيد للغاية بتلك النتيجة. هدفان رائعان وكرة قدم مثالية وتحديدا في تلك الأجواء الصعبة".

وأضاف كلوب: "الموسم الحالي يبدو فريدا للغاية من نوعه. جمعنا 48 نقطة قبل أعياد الكريسماس، يا لهذا الجنون".

وتابع: "لكن يوجد فرق أخرى مثل تشلسي ومانشستر سيتي وتوتنهام وأرسنال من المحتمل فوزهم ووصولهم جميعا أيضا للنقطة 40. الفرق من المركز الأول للخامس لا تفقد أي نقاط".

وأكد كلوب: "ربما نحتاج لجمع 105 نقاط لنصبح أبطال الدوري الإنجليزي هذا الموسم. لا أحد يعلم".