القوات الإيرانية تطلق صواريخ قرب حاملة طائرات أمريكية

جهينة نيوز

أعلنت وكالة أنباء أمريكية عن انطلاق صواريخ حربية إيرانية على مقربة من حاملة طائرات أمريكية.

وقالت وكالة "ا ب" إن الصواريخ أطلقتها سفن حربية إيرانية كانت تتابع حاملة الطائرات "جون ك. ستينيس".

ويقدّر عدد السفن الحربية الإيرانية التي تابعت حاملة الطائرات الأمريكية في الخليج بـ30 سفينة تقريبا.

ودخلت مجموعة قطع بحرية أمريكية تقودها حاملة الطائرات "جون ك. ستينيس" إلى الخليج لكي تعرض القوة العسكرية لطهران وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"

وظهرت حاملة الطائرات الأمريكية مؤخرا عند شواطئ إيران للمرة الأولى بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاق نووي مع إيران في مايو/أيار 2018.