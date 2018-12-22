الغرفة الدولية الفتية الـ JCI تحتفل بالحفل الختامي السنوي لعام 2018 بدمشق

جهينة نيوز- عبدالهادي الدعاس:

احتفلت الغرفة الدولية الفتية JCI بالحفل الختامي السنوي لعام 2018 تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في صالة المتنبي بفندق الداما روز مساء أمس.

ويقام الحفل لعرض كافة انجازات الغرفة على مدار العام، إضافة للتعريف عن المشاريع التي يقومون بإنجازها على أرض الواقع ومدى استفادة الجمهور منها، مع عرض الخطة التي ستتبعها الغرفة للعام القادم، كما يتضمن الحفل مراسم توزيع الجوائز ومراسم تسليم المجلس المنتخب لعام 2019 مهامه ليقوم بها في بداية العام الجديد، وتكريم كافة الشركات الداعمة للغرفة.

حيث كشفت وزيرة الشؤون "ريم القادري" بتصريح خاص لـ جهينة نيوز، عن دعم الوزارة الدائم لجميع الجهود المقدمة والتي تحرص على حشد الجهد وتكامله لمصلحة المجتمع السوري ليكون أكثر تعافياً، إضافة لدعمهم كافة الفئات الشبابية التي تبرهن من أرض الواقع بأنها تقدم كامل وقتها وجهدها وعلمها في سبيل مصلحة العمل المجتمعي ومساهمتها المجتمعية.

ولفتت القادري، إلى مدى أهمية هذه المنظمات التي تحتوي على كوكبة كبيرة من الشباب السوري المؤمن بوطنه وبرسالته ضمن المجتمع، مؤكدة دعمها لكافة النشاطات الشبابية من مختلف الإعمار لترجمة كافة ما يخدم المجتمع السوري.

"وسيم سعد" رئيس الغرفة الفتية بدمشق لعام 2018 أكد لـ جهينة نيوز، بأن الحفل السنوي الذي تقيمه الغرفة يأتي ليتوج جميع إنجازات الغرفة بأعضائها وداعميها الذين ساهموا ببذل طاقاتهم من أجل تحقيق الاستفادة لجميع المحتاجين، من خلال تقديم 150 نشاط استفادة من خلاله 78 ألف شخص، موجهاً الشكر في الختام لجميع من ساهم وتواجد بإنجاز جميع المشاريع التي قامت بها الغرفة خلال هذا العام.

من جانبها أكدت المحامية "لمى الجمل" الرئيس المنتخب للغرفة الفتية لعام 2019، بأن أهم المحاور التي ستعتمد عليها الغرفة للعام القادم هو عملية إعادة لإعمار والسلام وإعادة بناء الطاقات وبناء فرد قوي ومجتمع متماسك وإظهار الصورة الحقيقية لسورية أمام العالم أجمع، إضافة للاستمرارية بدعمهم لذوي الاحتياجات الخاصة لجعلهم عنصر فعال ضمن المجتمع.

"محمد عيسى" أحد أعضاء الغرفة ومدير شركة أمير الشهباء الداعمة للغرفة، أكد بأن دعمه الدائم للغرفة ينبع من إيمانه على مدى قدر الشباب بخلق أشياء تساعد على بناء مجتمع سليم ومعافه، إضافة إلى كونها تتابع كافة المشاريع الإنسانية التي تستهدف جمع الجهات المستفيدة والتي هي بحاجة الدعم الدائم.

يذكر بأن الغرفة الفتية الدولية هي منظمة عالمية من المواطنين الفعالين الشباب الذين تتراوح اعمارهم من 14 إلى 18عاماً والذين يلتزمون بخلق أثر ايجابي في مجتمعاتهم، حيث تتواجد في اكثر من 5000 غرفة محلية ضمن أكثر من 120 دولة حول العالم، وتأسست في سورية تحت رعاية غرفة التجارة الدولية في سورية بعام 2004 كلجنة فتية اقتصادية منبثقة عنها وسرعان ما توسعت لتصبح منظمة رائدة لتفعيل دور الشباب وتطوعهم في سورية.