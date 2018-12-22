أبراج يوم السبت 2018/12/22 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم ١٢/٢٢: متمرد، مزاجي، مثالي، معروف بجاذبيتك، محب للتفاصيل الفنية الدقيقة والعمل، تكره المنافسة، متحفظ أحيانا، سريع الفكر، تحب عائلتك، تفضل خلط الألوان من خلال بيتك وثيابك وابتسامتك جميلة، الأشهر القادمة فرص جديدة تحصل على ممتلكات، للبعض رحلة، للبعض زواج، تحقق أمنية للبعض، تغيرات في المكان والشكل للبعض، للبعض تولي مسؤوليات وتأمين ترقية.

جهينة نيوز- خاص:

برج الحمل: تتبلور الناحية الفكرية والذهنية من شخصيتك، مما يسمح لك الاستفادة منها، لذلك تزداد نسبة اتصالات ولقاءات مع الذين تحبهم من أخوة أو جيران، مساء أمور تتعلق بالعائلة تدخل تعديل على بيتك تنظم وتتعاون مع عائلتك في بعض التصليحات والأعطال.

برج الثور: حساس تجاه الأمور المالية يصعب عليك أن تفهم كيف تتراكم المصاريف من وقت لآخر على الرغم من جهودك في ضبط الميزانية المصاريف الغير متوقعة، تجنب شراء حاجات غير ضرورية في الوقت الحالي، مساء الحركة والاختلاط مع الأهل ومن تحب مغامرات اتصالات سفريات استقبال أخوة وجيران تحول الخيال إلى حقيقة.

الجوزاء: القمر عندك أنت قادر أن تعبّر عن ذاتك و لديك فرصة جيدة لتحقيق مطالبك الشخصية، اليوم وضعك يتغير للأفضل وثقتك بنفسك تزداد إذا لا تتردد في التعبير عن رأيك، مساء نفقاتك بازدياد بحصولك على مبلغ مالي اتبع أسلوب الاعتماد على الذات حتى تحصل على نتائج مالية مذهلة.

برج السرطان: دولاب الحظ يدور عكس ما تشتهي ما عليك غير تنتبه على صحتك ولا تسرف في استعمال طاقاتك، ابتعد عن التوتر والقلق و خذ قسط من الراحة حتى يصل القمر إلى برجك تمتلك قدرة واضحة على إنجاز المهم تتسرع في حسم بعض الأمور بشكل إيجابي تنشغل بأشياء جديدة تسمع خبر يسعدك.

برج الأسد: اليوم جيد و ملائم لكي تستفيد من مؤهلاتك في مجال مهني، تعتمد على الزملاء والأصدقاء المخلصين القادرين على دعمك ومساعدتك على الانطلاق و تأمين العون المادي لك وأيضاً بإمكانك مصالحة بعد خلافات، يوم لتحقيق الأحلام والدعوات وحضور حفلات ومناسبات وأنشطة، نشّط مع الأصدقاء، حافظ على الدبلوماسية، ولا تسمح لأي شيء سلبي يسببلك توتر والعصبية تعامل ببرود أعصاب واهتم براحتك.

برج العذراء: مدفوع للاحتكاك انتبه على أمورك المادية، يوجد مواجهة أو ظرف يتطلب منك التركيز على عملك، استعد بجميع امكانياتك واعمل وخليك حريص على جميع علاقاتك في المحيطين زملاء اصحاب عمل مسؤولين، نظّم أمورك تتلقى دعوات تبادر الى مكاسب ومعرفة جديدة.

برج الميزان: تتجدد لديك الرغبة في السفر أو الاتصالات أوالسعي إلى الافق، انسى الماضي وافتح قلبك للجديد الأوضاع تتغير لصالحك وتنقلب المعطيات، مساء خليك حذر من أحد يفسر موقفك خطأ ويحبط مشاعرك ابتعد عن الفاشلين ركز على عملك وحافظ على صورتك الجميلة.

برج العقرب: اليوم تركيزك على أمور مالية، لا تعتمد على الحظ فقط، اعرف كيف تلتقط الفرص المناسبة حتى تصل إلى هدفك، جرّب أن تعمل ضبط للميزانية، احتمال تنهمك بحسابات، لذلك حافظ على الثقة، و خليك متيقظ دائما و انتبه على أموالك فواتير ومرافقة مريض، مساء حركة ولقاءات ومقابلات تفكر بسفر تصل إلى بلورة أوضاعك تستقبل وتودع زوار تلتقي مع الأحبة وتطلب أمنية تتحقق لك.

برج القوس: تدّعم العلاقة مع الشركاء تستعيد عزيمتك باتفاق و حلول ايجابية، تنحل الخلافات من وقت إلى آخر في إعلاء صوتك أو شدة تطلبك من الشركاء، مساء تحقق مشروع قديم يطلب منك مساعدة فواتير واستحقاقات ومرافقة مريض.

برج الجدي: اليوم تشعر بوطأة التعب و انزعاج بوضعك الصحي، تتزايد الضغوط والعمل عليه، تجد صعوبة في انجاز ما يطلب منك، وهذا الشيء ينعكس عليك سلباً في الاتجاه النفسي والصحي لذلك لا تؤجل عملك و لا تفكر بالانسحاب، احتمال أن تتسرع أو تواجه أو تنفعل لذلك اخلد للراحة، مساء لانتقال القمر للسرطان تركز على شراكة تسمع أكثر ما تتكلم، كلام كثير وصعوبات وتأجيل تضع نفسك في مشكلة انتبه على صحتك.

برج الدلو: تقوم بأعمالك بأفضل طريقة لأن الأفكار السوداء غير موجودة اليوم يجب أن تودع كل ما يزعجك، نهارك فيه نجاحات على صعيد مالي ومعنوي، مساء يتغير الوضع يتراكم العمل لديك تنهي المهم من أعمالك ابتعد عن كل ما يزعجك واحتفظ بأشياء تنشد لك المحبة والصمت.

برج الحوت: زيادة بالضغط العائلي يؤدي إلى تنامي العصبية وإثارة الخلافات وتشكيل النزاعات بين أفراد عائلتك خصوصاً عندما يتعلق الأمر في أمور منزلية أو عائلية أو عقارية، اليوم أنت مشغول في متابعة بعض الأمور، إذاً عليك أن تقدر ظروف مناسبة لعقد صفقة وتعاون وانفتاح مع الأصدقاء وفرص مالية ومعنوية للبعض صعوبة في تواصل مع الأولاد نصيحة اتبع أسلوب الحوار.