باحثون ایرانیون ینجحون في انتاج مواد مقاومة للانصهار

جهينة نيوز:

نجح باحثون ایرانیون في مؤسسة الجهاد الجامعي في انتاج مواد مقاومة للصهر والاحتراق تستخدم في مختلف القطاعات الصناعية.

تستخدم المواد المقاومة للحرارة في كلا النوعين في انتاج الطوب والمواد المقاومة للانصهار في مختلف القطاعات الصناعية.

يبلغ استهلاك كمية المواد المقاومة للانصهار والعازلة للحرارة في ايران حاليا 440 ألف طن سنويا ، والإنتاج يبلغ 330 ألف طن سنويا ، وحجم الواردات 110 ألف طن سنويا فيما يرتفع حجم حاجة البلاد، وفقا للوثيقة العشرينية، إلى 740 ألف طن.

ويعد اكتساب الخبرات التقنية في إنتاج المواد المقاومة للانصهار، والاستفادة القصوى من المواد المحلية، والحد من الاعتماد على العملة الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة من السمات الرئيسية لهذا المشروع الذي انجزه الباحثون الإيرانيون.

ومن أهم استخدامات المواد المقاومة للانصهار في قطاعات صناعات الحديد والصلب والاسمنت والبتروكيمياويات والصناعات غير الحديدية.

فارس