وقفة احتجاجية لأهالي دير الزور: تهديدات النظام التركي لن تضعف عزيمة السوريين

جهينة نيوز:

تنديدا بتهديدات النظام التركي بشن عدوان على الأراضي السورية ودعمه المباشر للتنظيمات الإرهابية نفذ أهالي مدينة دير الزور اليوم وقفة احتجاجية في ساحة السيد الرئيس أكدوا خلالها رفضهم لأي تدخل خارجي في الشأن السوري.

وتجمع عدد من أهالي المحافظة بينهم عدد من أبناء القرى الواقعة شرق نهر الفرات رافعين أعلام الوطن وصور السيد الرئيس بشار الأسد مرددين عبارات الاستنكار ضد العدوان التركي على الأراضي السورية معبرين عن وحدة الشعب والتراب السوريين.

وعبر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عن فخرهم ببطولات الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب مؤكدين أن دماء الشهداء والجرحى الأبطال تنير طريق المستقبل المشرق الآمن الذي يعيش فيه السوريون بأمن واستقرار.

رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس رائد منديل أشار إلى أن “المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية اليوم ضد تدخل النظام التركي في الشأن السوري يعد انعكاسا طبيعيا لمشاعر أبناء سورية الرافضين لأي تهديد أو عدوان يمس سيادة سورية التي تحقق الانتصارات ضد الإرهاب وداعميه”.

ولفت مختار الميادين عبد الهادي الضويحي إلى أن “عددا من أبناء مدينة الميادين قدموا إلى دير الزور للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية تعبيرا عن إدانتهم لكل أشكال التدخل التي يمارسها النظام التركي داخل الأراضي السورية” مشيرا إلى أن “تهديدات نظام أردوغان لن تثني عزيمة أبناء سورية الذين يقفون بقوة خلف جيشهم وقائدهم عن مواصلة حربهم على الإرهاب حتى تحرير آخر شبر من أرضهم”.

دوره أكد عبد العزيز الذياب أحد أبناء قرية مظلوم الواقعة في ريف دير الزور الشمالي أن “سورية تعيش في ظل وحدة وطنية متينة وجميع أبناء الوطن يرفضون ويستنكرون العدوان التركي على سورية” مشيرا إلى أن “المئات من أبناء قرى ريف دير الزور الواقعة شرق الفرات قدموا للتأكيد على وقوفهم ضد هذا العدوان ولتوجيه التحية لأبطال الجيش الذين يدافعون عن العالم بأسره ضد الإرهاب”.

وعبرت السيدة إلهام شحاذة من أبناء مدينة دير الزور عن ثقتها بأن “سورية التي انتصرت على الارهاب لن تهزم أو تلين أو ترضخ لأي تهديد وأن الاعتداءات التركية ليست إلا محاولة للتغطية على الهزائم التي تكبدها المشروع الإرهابي على الأرض السورية وسقوط أدواته أمام انتصارات الجيش العربي السوري”.

وكان أهالي مدينة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي نفذوا أمس وقفة احتجاجية عبروا خلالها عن رفضهم لتهديدات النظام التركي بشن عدوان على الأراضي السورية عبر وقفة احتجاجية في ساحة المدينة أكدوا خلالها تمسكهم بخيارات الصمود والمواجهة والوقوف إلى جانب الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب.