نيمار: أنا جاهز بنسبة 100% وسألعب أينما يطلب المدرب

جهينة نيوز:

أبدى البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي سعادته ببداية الموسم الحالي والتي أتت انعكاساً لنهايات الموسم الماضي الحزينة بالنسبة للاعب.

وقال نيمار في لقائه مع الموقع الرسمي لناديه:"العودة للعب بجوار زملائي هو أمر عظيم دائماً، لقد كان وضعاً حزيناً حين أصبت ثم خسرنا ف كأس العالم، ولكننا نستقي الإلهام من مثل تلك المواقف ونعود للتركيز على الأهداف الجديدة".وأضاف:"أعتقد أنها كانت بداية صعبة للموسم ولكنه كان درساً هاماً، الآن أشعر أني عدت إلى نسبة 100%، كان من الصعب التأقلم على عودتي إلى المسابقات بعد الإصابة والجراحة ولكني عدت".وعن اللعب في مركز صانع الألعاب مع باريس قال:"أعتقد أنه مركز يمنحني المزيد من الحرية للعب بالقرب من المهاجمين وفي الوقت ذاته يسمح لي بأداء الدور المعتاد لي".

وأوضح:"أنا سعيد ومتحفز باللعب في هذا المركز، ولكني سأكون سعيداً باللعب أينما يخبرني المدرب".

يذكر أن نيمار خسر ربع نهائي كأس العالم مع منتخب البرازيل أمام بلجيكا، بعد إصابته في فبراير بين لقائي الذهاب والإياب لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، وهي المواجهة التي انتهت بتأهل الأخير.