الألمان يتراجعون عن ركب المبدعين ..و سنغافورة في المقدمة ؟!

جهينة نيوز:

أثارت دراسة أجرتها الجمعية الاتحادية للصناعات الألمانية القلق لتراجع ألمانيا عن رأس قائمة دول القمة في القدرة على الابتكار

وقال رئيس اتحاد الصناعة الألماني، ديتر كيمبف، الجمعة (21 كانون الأول/ ديسمبر 2018) في برلين في بيان له إن استمرار تراجع رتبة ألمانيا في منافسات الابتكار يثير القلق، مضيفاً: "علينا أن نوقف هذا المسار

ووفقاً للدراسة ، احتلت ألمانيا المرتبة الرابعة في قوة الابتكار من بين 35 دول وتأتي سنغافورة على رأس القائمة، تليها سويسرا ثم بلجيكا ثم ألمانيا. ويأتي بعد ألمانيا وفقاً للدراسة كل من السويد والولايات المتحدة وبريطانيا.

وقالت الجمعية إن سبب الفجوة الكبيرة بين ألمانيا ومركز القمة هو "الديناميكية الخاطئة" في بعض المجالات الفرعية محل البحث - مثل قوة الابتكار لدى الشركات ومسألة كيفية تطبيق الابتكار على منتجات محددة. وأفادت الدراسة بأن الشركات الألمانية المتوسطة هي التي تتراجع حالياً في هذا الصدد.

وطالب كيمبف بدعم مالي أفضل للبحث العلمي وللتطوير، وكذلك لدعم التوسع العاجل للبنية التحتية الرقمية. غير أن تحليلاً قدمه المنتدى الاقتصادي العالمي في تشرين أول/ أكتوبر الماضي توصل إلى أن ألمانيا لا يمكن أن تصل إلى القمة في قدرات الابتكار عالمياً. ويبين هذا البحث أن ألمانيا تأتي في هذا الصدد في المركز الأول قبل الولايات المتحدة.

وأوضح البحث أن هناك عدة عوامل تحسم هذا الترتيب، منها عدد براءات الاختراع المسجلة والأبحاث العلمية المنشورة ورضى العملاء عن المنتج الألماني.

المصدر وكالات