إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في ولاية النيل الأبيض السودانية

جهينة نيوز:

أعلن مجلس وزراء حكومة الولاية الشمالية في السودان، حالة الطوارئ وحظر التجول من الساعة الـ19:30 مساء بالتوقيت المحلي وحتى الـ6 صباحا في كل من دنقلا وكريمة و ذلك على خلفية الاحتجاجات المستمرة منذ أيام بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السودانية " سونا " .

وقالت الوكالة ، إن المجلس قرر أيضا إلغاء الدوام الدراسي في جامعتي دنقلا وعبداللطيف الحمد.

وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم قرارا بتعطيل الدراسة "في جميع مدارس الولاية (الثانوية ورياض الأطفال) بالمنهجين الوطني والأجنبي" اعتبارا من يوم الأحد 23 ديسمبر وحتى إشعار آخر

وتجددت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز اليوم الجمعة في عدة أحياء من العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، بعد هدوء ساد المدن السودانية في أعقاب تظاهرات أدت إلى مقتل 8 أشخاص وإعلان حالة الطوارئ في مناطق من البلاد.

المصدر سونا