اجتماع موسع لرئيس مجلس الوزراء مع المحافظين

جهينة نيوز:

وضع اجتماع موسع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين التعليمات التنفيذية لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه الأخير مع الحكومة تتعلق بتفعيل أداء المحافظين وجميع مستويات الإدارة داخل المحافظات للارتقاء بالواقع الخدمي فيها وتعزيز عملية التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحدد الاجتماع الذي ضم وزراء الداخلية والإدارة المحلية والزراعة والصحة والكهرباء والنفط والثروة المعدنية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك الدور الاساسي للمحافظ كرافعة حقيقية لعملية مكافحة الفساد عبر وضع خطط تنموية حقيقية لمحافظاته والتطبيق الشفاف للأنظمة والقوانين وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات سهلة ومرنة وذات جودة عالية لهم بعيدا عن الروتين والبيروقراطية وخلق قنوات تواصل فعالة لتوصيف المشاكل الخدمية التي يعانون منها والتشبيك المنظم مع الوزارات المعنية لمعالجتها.

حدد الاجتماع دور المحافظين في تطوير المنظومة التشريعية من خلال الدراسة الدقيقة للصلاحيات الممنوحة للوحدات الإدارية التابعة لمحافظاتهم وتقييم مدى جدواها في ممارسة هذه الوحدات لدورها بنزاهة وشفافية ورفعها إلى اللجنة الحكومية المكلفة تطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات الدولة لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

تقرر خلال الاجتماع تفعيل دور المحافظين بالحدود القصوى في معالجة المخالفات ومناطق العشوائيات وإعادة إعمار المناطق المدمرة ، وإعداد مخططات تنظيمية عصرية لمحافظاتهم، وزيادة وتيرة معالجة ملف استثمارات أملاك الدولة لما له من عائدات كبيرة على الواقع التنموي في المحافظات.

كما وضع الاجتماع آلية تتبع محلية جديدة للمشاريع التنموية والإنتاجية التي أطلقتها الحكومة تقوم على توصيف نسب الإنجاز والعقبات التي تعترضه لإزالتها واستغلال الميزات التنافسية في كل محافظة وتحويلها الى فرص استثمارية واعدة والتواصل مع أصحاب المنشآت المتوقفة عن العمل وتحفيزهم على إعادة تشغيل منشآتهم بما يسهم في دفع عجلة التنمية في المحافظة

واكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس ضرورة ان تعتمد آلية عمل المحافظين على التواصل الفعال مع كل فئات المجتمع وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتحقيق قفزات تنموية حقيقية يتلمس المواطنون نتائجها على أرض الواقع، مشددا على أن تكون الكفاءة والنزاهة والحرص على خدمة المواطنين والاهتمام بقضاياهم المعيشية، والعمل على تلبية احتياجاتهم والتواصل والتنسيق المستمر مع مختلف أجهزة الدولة لتحقيق ذلك هي المعايير الأساسية لعمل المحافظين.

المصدر_ صفحة رئاسة مجلس الوزراء