السفارة الأمريكية تدعو السعوديين للتظاهر

الجمعة, 21 كانون الأول 2018 الساعة 20:40 | سياسة, عالمي

السفارة الأمريكية تدعو السعوديين للتظاهر

جهينة نيوز

أثارت تغريدة نشرت على حساب السفارة الأمريكية لدى الرياض روّجت لمحاسن الاحتجاجات، ردود فعل غاضبة من النشطاء السعوديين وصلت حد أن أحدهم توعد بقطع أي إصبع تمتد إلى المملكة بسوء.

وفيما دعت السفارة الأمريكية إلى اكتشاف "كيف يمكن أن تؤدي الاحتجاجات السلمية إلى تغييرات اجتماعية وسياسية إيجابية"، اعتبر أحد المعلقين السعوديين أن في مضمون التغريدة الأمريكية "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية السعودية".

وطالب آخر بسحب هذه التغريدة التي وصفها بأنها تحرض على "التظاهرات والغوغاء"، مشيرا إلى أنها "تغريدة خطيرة وغير مبررة".

وفيما علّق البعض بحدة على تغريدة البعثة الدبلوماسية الأمريكية، سخر آخرون منها ودعوا الدبلوماسيين الأمريكيين للتغريد لأصحاب السترات الصفراء في فرنسا.

RT


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