إنكلترا.. إعادة فتح مطار غاتويك جزئيا بعد حادثة الطائرات المسيرة ؟!

جهينة نيوز

أعلن مطار غاتويك في لندن عن فتح أبوابه صباح الجمعة "لعدد محدود" من الرحلات بعد أن توقفت حركة الطائرات فيه بسبب طائرات مسيَّرة في حادثة وصفتها الحكومة بأنها "غير مسبوقة"، ما أسفر عن بقاء عشرات آلاف المسافرين عالقين في المطار خلال اليومين الماضيين.

و ذكرت الشرطة في بيان انها تواصل مطاردة مشغل أو مشغلي الطائرات المسيرة، فيما صرح وزير النقل كريس غرايلينغ أن "قدرات عسكرية" يتم نشرها لضمان أمن المطار.

وقالت إدارة المطار على موقع تويتر أن "مدرج غاتويك مفتوح حاليا ومن المقرر هبوط وإقلاع عدد محدود من الرحلات"، ونصحت المسافرين بالتحقق من وضع رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

وأكد متحدث باسم المطار إلغاء 91 من أصل 412 رحلة كان مقررا وصولها، فيما تم إلغاء 64 من أصل 371 رحلة كان مقررا مغادرتها.

وقدم مدير العمليات في المطار كريس وودروف اعتذاره لـ 120 ألف مسافر تأثروا قبل أيام من عيد الميلاد.

وأوضح وودروف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه رغم عدم اعتراض الطائرات المسيرة أو العثور على مشغليها، تمكن المطار من إعادة فتح أبوابه بعد اتخاذ "تدابير" بالتنسيق مع الشرطة والجيش والسلطات. واستدعت الحكومة الجيش الخميس لتقديم دعم إضافي خصوصا مع نشر أجهزة متخصصة.

وصرح وزير النقل كريس غرايلينغ لـ "بي بي سي" أن "هذا النوع من الحوادث غير مسبوق". وقال ردا على الانتقادات لعدم قدرة السلطات على تعطيل الطائرات المسيّرة "علينا معرفة ما حدث بسرعة كبيرة" لنتمكن من "استخلاص العبر".

وأشار إلى نشر "امكانيات عسكرية" دون مزيد من التفاصيل. وعقد مسؤولون حكوميون اجتماعا طارئا الجمعة لمناقشة الوضع.

وأغلق المطار مساء الأربعاء كإجراء أمني بعد أن رصدت طائرتان مسيرتان تحلقان في محيط المدرج وأعيد فتحه بشكل مقتضب ليلا قبل إغلاقه مجددا الساعة صباح الخميس بسبب الطائرات من دون طيار.

وندد رئيس المطار التنفيذي ستيوارت وينغيت الخميس بـ "عمل محدد يهدف إلى إغلاق المطار والتسبب بأكبر قدر من الاضطرابات قبل عيد الميلاد".

وقالت شرطة ساسكس مساء الخميس إن الطائرات المسيرة شوهدت أكثر من 50 مرة خلال 24 ساعة. ووصفت الحادثة بأنها "عمل متعمد" مؤكدة أن ليس هناك "أية إشارة تدل على أن ذلك مرتبط بالإرهاب".

المصدر وكالات