إغلاق مطار في لندن بسبب تهديدات الطائرات المسيرة

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات البريطانية، مساء اليوم الجمعة، مجددا إغلاق مطار "غاتويك" في العاصمة لندن، بسبب تهديدات طائرات مسيرة.

ونقلت وكالتا "فرانس برس" و"أسوشيتد برس" عن السلطات البريطانية، إنه تم إغلاق حركة الطيران في المطار، تحديدا الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش.

وقالت المتحدثة باسم مطار غاتويك، إنه تم وقف حركة الطيران، بعد مشاهدة طائرة أخرى دون طيار، بعد 3 أيام من حالة اضطراب الطيران في واحد من أكثر المراكز الجوية الأكثر ازدحاما في أوروبا، خاصة في أعياد الميلاد.

وكانت حركة الطيران اضطربت بنفس المطار، أمس الخميس، بسبب تحليق طائرتين من دون طيار في المجال الجوي لمطار غاتويك، مما أدى إلى إعادة فتح مدرج الإقلاع والهبوط في الثالثة فجرا بتوقيت غرينيتش وغلقه مجددا بعد 45 دقيقة.

وقال مطار غاتويك في بيان له، إن "الطائرات لا يمكنها المغادرة في حين تقرر تحويل عدد من الرحلات القادمة إلى مطارات أخرى. واعتذر المطار على تويتر للركاب المتأثرين مشيرا إلى أن السلامة هي "الأولوية الأولى".