اكتشاف تأثير عظيم لفيتامين "А" على جهاز المناعة

جهينة نيوز:

أكد علماء جامعة براون الأمريكية، أن دور الفيتامينات مهم جدا في تنظيم العمليات داخل الجسم، وخاصة فيتامين "А" الضروري لتوازن الجهاز المناعي، والتحذير من أمراض المناعة الذاتية.

واتضح للباحثين بعد تجارب على الفئران المخبرية، أن فيتامين "А" مهم لحماية مجموعة الميكروبات المتعايشة مع الإنسان، من الاستجابة المناعية المفرطة.

وقد أثبتوا أن نقص فيتامين "А" له علاقة بنقص بروتين "Rdh7" الذي تنتجه بكتيريا كلوستريديوم (المغزلية). وأن مجموعة الميكروبات الموجودة في الأمعاء المتعايشة مع الإنسان، هي منظومة تتكون من عدد هائل من البكتيريا التي تعتمد عليها عملية التمثيل الغذائي، وإنتاج المواد المفيدة والمناعة. أي أن نقص فيتامين "А" يسبب حدوث خلل في هذا التوازن، في حين تركيزه الجيد مهم لهذه المجموعة وتوازن مكوناتها

وينوي العلماء الاستمرار في بحثهم لتحديد دور فيتامين "А" في تنظيم تعبير البروتين "Rdh7". ووفقا لهم، فإن معرفة هذه الآلية "ستفتح إمكانيات كبيرة في علاج الالتهابات وأمراض المناعة الذاتية".