بوتين يلمح إلى زواج محتمل..فمن ستكون سيدة روسيا الأولى ؟!

جهينة نيوز:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس، إنه من المحتمل أن يتزوج مرة أخرى في مرحلة ما .

و قال بوتين (66 عاما) ذلك في معرض رده على سؤال طرحه أحد المراسلين في مؤتمره الصحفي السنوي، والذي ركز في أغلبه على العلاقات الدولية وحالة الاقتصاد.

وقال بوتين مبتسما ”كشخصية عامة، يتعين علي القيام بذلك في مرحلة ما“.

وكان بوتين متزوجا من ليودميلا بوتينا منذ عام 1983 حتى طلاقهما الذي أُعلن عنه عام 2013.

وكانت قد ذكرت صحيفة روسية أن بوتين بعد طلاقه ليودميلا ارتبط بعلاقة مع ألينا كاباييفا، وهي لاعبة جمباز أولمبية سابقة، لكنه رفض تأكيد هذا الأمر.

وذكرت رويترز عام 2016 أن رجل أعمال له علاقات مع تابعين لبوتين نقل ملكية عقارات إلى شقيقة ألينا وجدتها