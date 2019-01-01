ياسمين صبري تعتذر من أحمد عز

جهينة نيوز:

اعتذرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، عن المشاركة في بطولة الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق»، مع الفنان أحمد عز.

وكانت ياسمين صبري، قد تم ترشيحها في دور جديد لم يكن موجود في الجزء الأول، ومن المقرر بدء تصويره الشهر القادم.

فيلم «ولاد رزق»، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داود، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، ومن إخراج طارق العريان، وحقق الجزء الأول من العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه.

من ناحية أخرى تستعد ياسمين صبري لتصوير دورها في مسلسلها الجديد، والذي تخوض به أول بطولة مطلقة وذلك في السباق الرمضاني المقبل.

ياسمين صبري، تخضع من أجل ذلك لتدريبات مكثفة من أجل تعلم الرقص الشرقي، وذلك استعدادًا لدورها في مسلسل «حكايتي».

وتجسد ياسمين من خلال هذا العمل دور فتاة شعبية تتجه للرقص، وقد وجدت أن الدور يتطلب منها إتقان الرقص الشرقي الأمر الذي دفعها لتأجيل تصوير المسلسل حتى تحصل على دروس مكثفة في الرقص.

وكان آخر أعمال ياسمين صبري، كان مشاركتها في فيلم “ليلة هنا وسرور” إنتاج شركة “سينرجي” وبطولة محمد إمام وفاروق الفيشاوي وأحمد فهمي وأحمد صلاح السعدني ورحاب الجمل وبيومي فؤاد ومحمد سلام ومحمد ثروت، والبطل المصري كرم جابر، وغيرهم وهو من إخراج حسين المنباوي وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز.