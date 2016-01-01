احتجاجات السودان... تعطيل الدراسة في الخرطوم لأجل غير مسمى

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم قرارا بتعطيل الدراسة في جميع مدارس الولاية حتى إشعار آخر.

ذكرت وكالة "سونا" السودانية أن "وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم أصدرت قرارا بتعطيل الدراسة في جميع مدارس الولاية (الثانوية والأساسية ورياض الأطفال) بالمنهجين الوطني والأجنبي اعتبارا من يوم الأحد 23-12-2018 إلى حين إشعار آخر".

كانت عدة أحزاب سودانية من أبرزها أحزاب المؤتمر والأمة القومي والشيوعي والمؤتمر السوداني والبعث، بالإضافة إلى طلاب بعض الجامعات، قد دعوا إلى تظاهرات ضد الغلاء والدعوة لرحيل الحكومة.

وأكدت عضو حزب "المؤتمر السوداني"، المعارض، هنادي الصديق، عن بداية جديدة لمسيرة الاحتجاجات عقب توقفها قرابة عشرة أيام، ضد سياسات الدولة الاقتصادية، التي أدت إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الأسواق السودانية.

ونوهت الصديق إلى أن "خطة أحزاب المعارضة، لن تتوقف بمظاهرة اليوم، بل ستستمر طول الأيام القادمة في الأحياء والمناطق السكنية".

وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة بشارة جمعة أرو في بيان: "أن قوات الشرطة والأمن تعاملت مع المظاهرات التي شهدتها البلاد أمس واليوم بصورة حضارية دون كبحها أو اعتراضها بحكم أن المواطنين يمارسون حقا دستوريا مكفولا لهم وبحكم أن الأزمة معلومة للحكومة وتعكف على معالجتها".