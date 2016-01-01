الحرس الثوري الإيراني احبط 126 محاولة لاختطاف الطائرات

جهينة نيوز:

صرح مسؤول مكتب ممثلیة الولي الفقیه في مطارات البلاد حجة الاسلام مجید عامري بان وحدات حمایة امن الطیران التابعة للحرس الثوري احبطت 126 محاولة لاختطاف الطائرات.

وفی كلمته قبل خطبة صلاة الجمعة فی مدینة كرمان جنوب شرق ایران قال حجة الاسلام عامري، انه خلال العقود الماضیة تمكنت قوات حرس الثورة الاسلامیة من احباط اكثر من 26 محاولة اختطاف طائرات فی الجو و 100 محاولة على الارض.

واضاف، ان الحرس الثوري حقق النجاح بنسبة مائة بالمائة وباقل الامكانیات المتوفرة في احباط عملیات اختطاف الطائرات.

وقال عامري، انه في احدى الرحلات الجویة اقدم 26 شخصا على اختطاف طائرة الا ان وحدة حمایة امن الطیران التابعة للحرس الثوری احبطت المحاولة حیث قُتِل بعض الخاطفین واعتقل الاخرون.

فارس