الشرطة الألمانية تفتش شققاً في تحقيق يتعلق بحادث أمني في مطار شتوتغارت

جهينة نيوز:

فتشت الشرطة الألمانية شقق عدة في غرب وجنوب غرب البلاد اليوم الجمعة فيما يتصل بحادث أدى لتكثيف الأمن في مطار شتوتغارت أمس.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام في شتوتغارت "لم نلق القبض على أحد حتى الآن".

وذكرت مجلة "دير شبيغل" الأسبوعية في وقت سابق على موقعها الإلكتروني أن ممثلي الادعاء يتحرون أمر أربعة أشخاص للاشتباه في أنهم خططوا لعمل عنيف خطير.

وأضافت أن اثنين من المشتبه فيهم وهما رجل وابنه لهما صلة بمتشددين في مدينة آخن في غرب ألمانيا.

وقالت الشرطة أمس الخميس إنها عززت إجراءات الأمن في مطار شتوتغارت بعد تهديد لم تحدده.

ونقلت وسائل الإعلام الألمانية عن مصادر أمنية قولها إن أشخاصا يشتبه في أنهم متشددون شوهدوا في المطار فيما كان يمكن أن يعتبر عمليات استطلاع.