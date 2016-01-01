جهينة نيوز:

زوج غادة عادل يعزز شائعات عودتها إليه برسالة جديدة

ترددت مؤخرا الكثير من الأنباء حول عودة الفنانة المصرية غادة عادل لطليقها المخرج مجدي الهواري، بعد أن نشر الأخير صورة تجمعهما، وعلق عليها: “أنا والقمر”.

الهواري عزز هذه الأنباء، بأن قام بنشر صورة لغادة على البوستر الدعائي لفيلمها الجديد “نادي الرجال السري” مع الفنان كريم عبدالعزيز، ووجه رسالة لها يهنئها من خلالها على العمل الجديد.

المخرج المصري كتب في رسالته لزوجته: “مبروك يادودو الف مبروك وبالنجاح والتألق انت وكيمو #غاده_عادل #كريم_عبدالعزيز #وائل_عبدالله”.

جمهور الثنائي الفني عبروا عن أمنيتهم في أن يكونا قد عادا لبعضهما، فيما تكهن البعض أن مجدي مازال يحاول مصالحة غادة عادل بهذه الصور والتعليقات.

وكانت غادة عادل قد أعلنت انفصالها عن مجدي الهواري في شهر أغسطس الماضي، وذلك خلال حوارها مع مجلة «زهرة الخليج»، مؤكدة أن الانفصال حدث منذ فترة وأن سبب إخفائه هو رغبة طليقها في ذلك، مشيرة إلى أن الأمر عاجلًا أو آجلا كان سيعرف.

الفنانة المصرية تزوجت من مجدي الهواري منذ سنوات بعد قصة حب جمعت بينهما، وأنجبت منه 5 أطفال وهم عبدالله، حمزة، مريم، عز الدين، محمد.