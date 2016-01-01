بعد أن تخلى عنهم الامريكي .. ميليشيا قسد تضع شروط لرفع العلم السوري في منبج

جهينة نيوز:

أكدت المتحدثة باسم ميليشيا قسد، جيهان أحمد، أن "قسد" لا تعارض رفع العلم السوري على المؤسسات الحكومية في منبج السورية، وأنها لا تسعى للانفصال عن سوريا، بل تريد فقط الاتفاق على الإدارة الذاتية, و هو ما يعني وضع شروط مما يشير الى نية قسد تكرار ما حدث في عفرين.

و قالت أحمد بحسب ما نقلت عنها وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول مصير منبج ورفع العلم السوري على المؤسسات الحكومية في المدينة بريف حلب: "نحن جزء من سوريا ولسنا من دعاة الانفصال، لكن نحن نريد أن يكون هناك اتفاق على الإدارة الذاتية لإدارة شؤوننا الخاصة ضمن سوريا الحرة" بحسب تعبيرها.

وأكدت المتحدثة: "على كل، في حال حصل ذلك نحن لسنا ضده. ولكن بحيث تتحقق مصلحتنا بالوصول إلى ديمقراطية ضمن سوريا لامركزية مثل ما نحن نريد. أي لا نريد أن نكون ضمن دولة منفصلة أو ضمن انقسام أو غير ذلك. فقط نحن نريد أن تتحقق الإدارة الذاتية في منطقتنا وليس لدينا أي مشكلة في أن يكون ذلك تحت أي علم".

وتابعت أحمد: "نحن ليس لدينا مشكلة مع النظام. وخلال عدة مرات، جلست الجهات المفاوضة التي تمثل مجلس سوريا الديمقراطية مع ممثلين عن النظام".