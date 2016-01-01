على إثر تورط بلاده بتهريب السلاح للإرهابيين أوغلو يتوجه الى ليبيا

جهينة نيوز:

أكد مصدر مطلع أن وزير خارجية النظام التركي، مولود جاويش أوغلو، سيصل إلى العاصمة الليبية، طرابلس، يوم السبت المقبل.

وقال المصدر، اليوم الجمعة، إن وزير خارجية النظام التركي، مولود أوغلو، سيناقش دعم العملية السياسية وإلغاء التأشيرة وإرجاع الشركات التركية للعمل في ليبيا خلال الاجتماع أيضًا؛ بحسب صحيفة "الوسط".

يذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، طالبت في بيانها، الأربعاء الماضي، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها فى ليبيا بإدانة تركيا، و"فتح تحقيق فوري حولها، واتخاذ موقف جدي حيال ارتكابها جريمة إرهابية، بخرقها قرارات مجلس الأمن، رقم 1973 لسنة 2011 بشأن ليبيا، والقرار رقم 1373 لسنة 2001 ".

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إنها "تابعت بقلق بالغ تمكن السلطات الوطنية، فى ميناء الخمس، غرب ليبيا، يومي 17-18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، من ضبط شحنتي أسلحة ضخمتين وذخائر قادمة من تركيا".

وأشارت القيادة، في بيانها، مساء الأربعاء، إلى أنّ "عدد الذخائر الواردة فى هاتين الشحنتين، فاق 4.2 مليون رصاصة، بما يكفي لقتل قرابة 80% من الشعب الليبي، إضافة إلى آلاف المسدسات والبنادق ولوازمها بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات".

و يذكر أن تركيا شارك بالعدوان على ليبيا و إسقاط الرئيس القذافي و تسببت بمقتل عشرات آلاف المدنيين هي و دول العدوان التي شنت حرب على ليبيا لا تزال تداعيتها الى اليوم.