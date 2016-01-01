بتعليمات أمريكية أردوغان يؤجل العدوان على شمال سورية

جهينة نيوز:

قال رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن أنقرة ستؤجل العملية العسكرية التي كانت تريد تنفيذها في شمال شرقي سوريا بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حسب وصفه في إشارة للعدوان الذي ينوي تنفيذه.

وأضاف أردوغان، إن الحملة ستبدأ في الشهور المقبلة فيما رحب "بحذر" بقرار واشنطن سحب قواتها من هناك.

وأكد أردوغان، أن هناك الكثير من الآراء المتطابقة بين واشنطن وأنقرة حول المسألة السورية، مشيراً إلى أنه طلب الدعم اللوجيستي من نظيره الأمريكي دونالد ترامب لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا.

كما زعم الرئيس التركي، إلى أن بلاده "لا تطمع بالأراضي السورية ولكن لن نتنازل في موضوع أمننا".