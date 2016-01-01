الإمارات... صورة "حميمية" تدفع وافدا للانتحار في سكنه

جهينة نيوز:

أقدم وافد على شنق نفسه داخل دورة مياه في مقر سكنه الكائن في منطقة المحيصنة الثانية في الإمارات بعد تعرضه لابتزاز من عامل آخر من الجنسية عينها.

وفي تفاصيل التحقيق التي كشفتها النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بأن المتهم أرسل للمجني عليه عبر "واتساب" صورة مخلة جمعت "الأخير" مع شخص آخر غادر البلاد، وهدده بفضحه، ونشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم يعطه هاتفا من نوع "آيفون"، إلا أن الضحية لم ينتظر تنفيذ التهديد، فأقدم على شنق نفسه في دورة مياه داخل مقر سكن عمال الشركة التي كان يعمل فيها، بحسب صحيفة "البيان".

وعثرت شرطة دبي جنب الضحية قصاصات ورقية مكتوبة باللغة الإنجليزية مذكور فيها اسم الشخص الذي ابتزه، وتدعو إلى سجنه، وهو ما دفع الشرطة إلى البحث عنه وإلقاء القبض عليه واستجوابه حول مضمون الورقة وواقعة انتحار الضحية.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بواقعة الابتزاز، وسرد حقيقة الصورة التي هدده الضحية بنشرها للحصول على طلبه، مشيراً إلى أن "الأخير" سبق وأن اقام علاقة مع صديقه الذي غادر البلاد في وقت سابق، ثم أرسل له ذاك الصديق الصورة المخلة عبر واتساب تظهر وضعية العلاقة التي أقامها مع الضحية، فاستغل الصورة في واقعة الابتزاز والتهديد التي كانت سبباً في انتحار المجني عليه.