حكّام الدوري اليوناني يعلنون الإضراب.. والسبب.!؟

جهينة نيوز:

أعلن حكام الدوري اليوناني لكرة القدم أمس إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على «اعتداء جبان» تعرّض له أحدُهم الأربعاء خارج منزله في مدينة لاريسا.

وأعلنت رابطة حكام دوري الدرجة الأولى في بيان «كبادرة تضامن بالحد الأدنى تجاه زميلنا، سنمتنع عن مزاولة نشاطنا حتى إشعار آخر».

وتعرّض الحكم الدولي ثاناسيس تزيلوس لاعتداء من قبل 4 أشخاص لدى خروجه من منزله في لاريسا بوسط البلاد مساء الأربعاء.

وأُدخل الحكم المستشفى، وخرج في اليوم التالي وهو يعاني من جروح في الرأس والساق احتاجت لغرزات. ومن المقرّر أن يخضع الحكم لمعاينة طبية جديدة اليوم، بحسب ما أفادت وكالة أنباء أثينا الرسمية.

وقاد تزيلوس مباراته الأخيرة في 9 كانون الأول الحالي، وانتهت بتعادل فريقي كزانتي وأولمبياكوس 1-1 في المرحلة الثالثة عشرة.

وبحسب موقع «سبورت 24» الرياضي اليوناني المتخصص، سُجّل 33 اعتداءً أو تهديداً لحكام الدوري المحلي منذ عام 2009. وأعربت رابطة الحكّام في بيانها عن «إدانتها للاعتداء الجبان الذي تعرّض له زميلنا ثاناسيس تزيلوس والاعتداءات المتكرّرة على الحكام. لن نسمح لهؤلاء بأن يستمروا في ترهيبنا».

ودان الإتحاد اليوناني لكرة القدم ورابطة دوري الدرجة الأولى والأندية ومسؤولون حكوميون، الاعتداء على الحكم البالغ من العمر 33 عاماً، والذي يعمل كمهندس مدني.

واعتبر أولمبياكوس، وهو أحد أبرز أندية اللعبة محلياً، أنّ «كرة القدم اليونانية قد بلغت الحضيض»، بينما رأى القطب الثاني للعبة باناثينايكوس أنّ «المافيا في كرة القدم اليونانية باقية وحاكمة».

وتواصل شرطة مدينة لاريسا التحقيق في الاعتداء، بينما قام الاتحاد المحلي بإبلاغ الاتحادين الدولي (فيفا) والقاري (ويفا) بما جرى.

وغالباً ما تشهد ملاعب كرة القدم اليونانية أحداث شغب في المدرجات. إلّا أنّ حوادث العنف لا تقتصر على هؤلاء، إذ هزّ اللعبة الشعبية محلياً قيام رئيس نادي باوك سالونيكي إيفان سافيديس في آذار 2018، بدخول أرض ملعب مباراة لناديه ضد ضيفه أيك أثينا ومسدسه ظاهر على خصره، للاعتراض على قرار من الحكم.

وأدّت الحادثة الى تعليق الحكومة بشكل موقت لمباريات الدوري المحلي، وتلويح الفيفا بعقوبات قاسية بحقّ اليونان قد تصل الى حدِّ الإيقاف، بينما منع رجل الأعمال اليوناني الروسي من دخول الملاعب لثلاثة أعوام.

المصدر: الجمهورية