في البرازيل عصابة تقطّع النساء وتبيع لحمهن فطائر.. !!

جهينة نيوز:

حُكم على برازيلي وزوجته وعشيقته بالسجن 210 أعوام، عقب قتلهم 3 نساء وأكل لحمهن وبيع جزء منه في فطائر لسكان الحي في البرازيل، بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم.

وفي التفاصيل، أن أفراد العصابة كانوا يستدرجون الضحية إلى البيت وفق خطة محكمة باستخدام ذرائع كاذبة، كالإعلان عن حاجتهم لجليسة أطفال مثلا، والعمل بعدها عى تقطيع الجثة، وطهي لحم الضحايا واستخدامه في خبز فطائر ومعجنات، وبيعها لسكان الحي على أنها فطائر مصنوعة من التونة أو الدجاج.

وادعى أفراد العصابة أثناء التحقيقات بأنهم بدأوا بتأسيس فرقة "لتعظ الناس بتطهير الأرض وتقليص عدد سكانها". كما أشاروا إلى أن عمليات القتل كانت تندرج في إطار "شعائر تطهير لغسل الضحايا من ذنوبهم، لكي لا ينجبوا السارقين وأشباههم من الناس".