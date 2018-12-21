واشنطن تمنح العراق إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران لمدة 90 يوماً

جهينة نيوز:

أكد مسؤول في الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة منحت العراق إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران لمدة 90 يوماً، لمواصلة دفع فواتير الكهرباء المستورد من إيران.

وقال المسؤول الأميركي إن واشنطن ستواصل العمل مع بغداد لإنهاء اعتماده على الغاز الطبيعي الإيراني وزيادة استقلاليته في مجال الطاقة.

مشيرا إلى أن هذه الهجود ستستمر لدعم استخدام العراق لموارده الطبيعية، وتفعيل الاقتصاد والتنمية العراقية والتشجيع على قيام عراق ديمقراطي مزدهر خال من النفوذ الإيراني، على حد تعبيره.

وزاد أن الولايات المتحدة ستتابع المحادثات مع شركائها في العراق بشأن العقوبات المرتبطة بإيران.