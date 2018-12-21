موسكو تطلب مزيدا من المعلومات عن الانسحاب المزمع للقوات الأميركية من سوريا

جهينة نيوز:

أعلن الكرملين إنه لا يفهم ما هي الخطوات التالية التي ستتخذها الولايات المتحدة في سوريا وإن اتخاذ القرارات بشكل متخبط لا يمكن التنبؤ به يسبب حالة من عدم الارتياح في الشؤون الدولية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو تريد مزيدا من المعلومات عن الانسحاب المزمع للقوات الأميركية من سوريا الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب بصورة غير متوقعة هذا الأسبوع.

وذكر بيسكوف أن روسيا لا تريد أي شيء من شأنه زعزعة استقرار أفغانستان وذلك رداً على سؤال عن الانسحاب المزمع للقوات الأميركية من أفغانستان.

وأضاف أن الكرملين سيتابع ما إذا كان الانسحاب سيحدث بالفعل إذ أن تعهدا أميركا سابقا بالانسحاب لم يترجم إلى أفعال.