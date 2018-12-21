اليابان: توقيف رئيس "نيسان" كارلوس غصن بناء على اتهامات جديدة

جهينة نيوز:

أفادت وسائل إعلام يابانية عن إعادة توقيف رئيس نيسان السابق كارلوس غصن بناء على طلب الادعاء العام الياباني الذي قدم اتهامات جديدة بحقه.

وذكرت اذاعة "أن أتش كاي" الرسمية ووكالة "جيجي برس" للأنباء أن غصن تم توقيفه مجدداً بشبهة ارتكابه "إساءة كبيرة للأمانة"، ما يلقي بمزيد من الغموض حول احتمال إطلاق سراحه بكفالة.

وكان نجم عالم صناعة السيارات في العالم يأمل بإطلاق سراحه بكفالة بعد أن رفضت المحكمة طلب الادعاء بتمديد فترة اعتقاله لمخالفته القوانين المالية.

والتوقيف الجديد يعطي المدعين العامين 48 ساعة لاستجواب غصن حول التهم الجديدة المزعومة.