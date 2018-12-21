ماكرون للمعارضين.. "أنتم على حق"

جهينة نيوز:

ردّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على معارضي زيادة الضريبة على الوقود بالقول "أنتم على حق"، وذلك بعد أن جمع إلتماس ضد الضريبة توقيع 1,15 مليون شخص عبر الانترنت بعد الاحتجاجات العنيفة لحركة "السترات الصفراء".

ووصف ماكرون الالتماس الذي يورد عدة طرق لمحاربة التلوث الناتج عن الوقود الأحفوري من دون الحاجة الى زيادة الضرائب بأنه "تشريع المواطنين".

وكتب ماكرون متوجهاً الى المليون شخص وأكثر الذين وقعوا الالتماس على "تشاينج دوت أورغ" بالقول :"سمعت رسالتكم، وأنا أجيب عليها بشكل مباشر، أنتم على حق".

وذكّر ماكرون الموقعين بأن حكومته ألغت الضريبة، وأن لا زيادة في أسعار الوقود أو الكهرباء خلال فصل الشتاء.

وفيما أكد ماكرون أن خفض استهلاك الوقود الأحفوري الذي يساهم بالتغير المناخي هو ضرورة، مضيفا أنه "لا يجب أن لا نضع مشاكل نهاية العالم بشكل متعارض مع مشاكل نهاية الشهر"، في إشارة الى غضب حركة "السترات الصفراء" حول كلفة المعيشة في فرنسا وصعوبة تأمين الاحتياجات كل شهر.