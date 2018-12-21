ترامب يقرر سحب أكثر من نصف قوات بلاده من أفغانستان

جهينة نيوز

قالت وسائل إعلام أمريكية إن الرئيس دونالد ترامب قرر سحب أكثر من نصف قوات بلاده في أفغانستان.

ونقلت وسائل الاعلام عن مسؤولين، الخميس، أن ترامب قرر سحب قرابة نصف القوات الأمريكية في أفغانستان.

وأشارت أن صدور مثل هذا القرار عقب قرار الانسحاب من سوريا سيؤدي إلى حدوث تغيرات استراتيجية مهمة في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تعود نصف القوات الأمريكية البالغ عددها أكثر من 14 ألفا خلال الأسابيع المقبلة.

وفي وقت سابق الخميس، قدّم وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس استقالته، قيل إنها جاءت اعتراضا على رؤية ترامب حول بعض القضايا، وعلى رأسها سوريا وأفغانستان.