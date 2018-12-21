أبراج يوم الجمعة 2018/12/21 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٢١/ ١٢: شخص عملي وواقعي مغامر كبير، رحالة بطبعه، يعشق المغمرات والمخاطر، يترك حزام الامان مثبتا دائما، التعليم اساسي بالنسبة له، يتمتع بالقدرة على تفييم الاشياء وجمالياتها، ماهر باستيراد الصناعات، يحب الغرباء، طموح لاقصى الحدود، يملك جانب خفي من شخصيته وهو روح الدعابة، نقاط قوته انه موهوب وحنون، يتحقق حلم حياته، قصة تتعلق بميله لها، يحمي نفسه والاخرين، يخرج من القلق والكبت الذي كان يعيش به في السنوات الماضية، ياخذ حقوقه المالية والنوعية، عام التغييرات بامتياز، يحاول استغلال اي فرصة متاحة له.

جهينة نيوز:خاص

الحمل: من الصباح تتبرع بتقديم الحجج والبراهين وتمهد لحركة وسفر قصير وتحضير لعمل بدقة، مناسب لك لتثبت وجودك حتى تشارك بكل عزيمة وإيمان ويمكن أن تميل لحسم موضوع دقيق أو تنجز مشروع معقد أو تخوض تجربة، هذا اليوم قد تتلقى الدعم من أصحاب لكن وضح وشارك مع تخفيف بالمواضيع الحساسة، للزيارات والاتصالات، فكّر بشراء سيارة أو تبدل سيارة أو تصليح سيارة، بمعنى نهار للحركة

الثور: فرصة ثمينة وإيجابية، إحداث تغيير مفيد، قد تتبرع بحل مسائل مالية مستعصية، تفاوض بمهارة، اليوم يوجد تكريم وربح بمكسب بعمل سابق أو هدية أو من خلال عمل إضافي أو زيارة ناس مضطرة أن تدفع بعض الهدايا ويمكن وجود عندك زيادة راتب أو مستخف أنت بالموضوع لكن اليوم تكون لجوج حتى تربح.

الجوزاء: القمر ببرجك، مواهبك على المحك اليوم، تحقق تقدم وانفراج، القمر ببرجك تناقش كل المواضيع التي كانت متراجعة، مطمأن نهارك، البسمة لا تفارقك والحظ حليفك، أنت مستعد وجاهز لتتقدم وتسيطر، نشيط اليوم اشراق لمعان شعبية، حان الوقت لتدخل منطق جديد لأن اليوم تاخذك الامور اينما تريد.

السرطان: القمر ببرج الجوزاء تبتسم وإذا أحداً زعجك طبطب على كتفه قل له مضى ما مضى، يمكن أن تتهور في بعض أمورك عندك لحظات غضب يمكن الآخرين اليوم يغيرون رأيهم أو تخالف القوانين أو نهارك يحمل لك تأخير بالأعمال وبالمواعيد أوتحزن لظلم أحداً من محيطك، عليك أن تنتظر وتتجاوب مع القدر وابقى محايد لأن نهارك تعيد النظر فيه لأنه يوجد أمور كثيرة تريد السيطرة وهدوء أعصاب

الاسد: متفائل تعرف كيف تخلق جوا لك وللاخرين، تقترح حديثا او ان حديثا يلهيك، تشمر عن ساعديك ويلتف الاصدقاء حولك، تشمر عن ساعديك، تعمل دعوات وعزائم، معرفة جديدة، تعوض عن خسارة سابقة، امنية تتحقق، من الافضل ان تكون ضمن مجموعة لتطلب امنية وتتحقق

العذراء: نهار متعب، نهار لا يمكن أن تبقى في مكان واحد، احتمال أن تعيش تجربة مهمة وربما تصل من خلالها لنجومية أو شعبية ونجاح وخاصةً اليوم مطلوب أن تكون بحجم المسؤولية بعملك، لا تضيّع فرصة مهمة، حضّر جيداً قد تظهر مسألة طارئة تمتحن طاقتك أو ادعاتك، كن مرن وكن هادئ لأن اليوم مع المسؤولين، فرصة عمل أو نزلة أسواق، ممكن تعامل مع غرباء، كن حذر اليوم.

العقرب: اليوم أفضل من الأمس، وما زالت ترتفع المعنويات وتناقش مواضيع مالية تتعلق بفاتورة أو قرض معين، بمعنى اليوم لا يخلو من مصاريف طارئة وتوظيفات مالية يمكن تعيد بناء ما تهدم وتصحيح بعض العلاقات التي ساءت أو انقطعت، اليوم يناسبك لتعيد لحوارات وتفاوض وتقدم عدة خيارات واقتراحات، انتبه من نفقات، تدقيق واهتمام بأمور إدارية غيبية، تطلب وتستفهم اليوم لأن اليوم يوجد فواتير وجرد حسابات عندك

الميزان: اليوم جيد يتميز بالحركة المثمرة للسفر والاتصالات لأماكن بعيدة بمختلف الاتجاهات، تشارك جلسات حوار مؤتمرات، جرأة غير مسبوقة، تلعب دور وسيط أو دفاع عن حقوقك ومواقفك، لا تتردد نهار يحمل أفكار جديدة لتكون سبب لتحقيق أهدافك وأحلامك وتخرج منتصر بنتيجة، يوم جيد للحركة لتطلق أفكارك، لقاء مهم.

القوس: تعاني من معاكسات، توتر بالأجواء، يمكن صدفة تجد نفسك بورطة أو موقف مربك، إذاً اليوم ركز على الشراكة سواء شراكة عاطفة أو عمل ولا تخالف القوانين، فتش عن قواسم مشتركة وجرّب تتعاون مع الطرف الآخر حتى يوازيك بتحمل المسؤوليات أفضل من أن تدفع ضريبة صدقك، إياك والغضب، تجنب أي مواجهة، عنوان نهارك شراكة عمل أو عاطفة

الجدي: عليك أن تعرف كيف تستفيد من كل فرصة، اليوم شعارك العمل، اليوم عليك أن تعمل ليكون النجاح حليفك لكن ليس صدفة أو خطأ يمكن نتيجة تأتي بشكل عادي ودقة في المواعيد يمكن أن تتكاسل لذلك يمكن لن يكون صدفة الخظأ يمكن أن يكون مقصود لذلك استسلم، نهارك دعه للعمل وكن راضي، تحمّل الروتين من دون ملل، اليوم يوجد متعة بالعمل وتنظم وقتك لأن اليوم سوف تتنقل بأكثر من مكان، تضع النقاط على الحروف

الدلو: أنت اليوم الأقوى بين الأبراج تعرف كيف تصوّب سهامك، اليوم منرالصباح حابب أن تبتسم وتكون نشيط وجريء، ولا تخاف ظن التغيير، اليوم قادر لتحقيق هدف لذلك مصالحة وتسويات مطمئنة وجلسات رومنسية، أخبار جميلة اهتمام بأولاد أو نشاطات فنية أو تغيير إقامة، بمعنى تتقدم وتتخطى الخلافات اليوم

الحوت: مشاكل وضغوطات عائلية شخصية، لا تستخف بحاجات الأحبة وخصص وقت وكن لجانبهم لا تضيع وقت، عليك أن تباشر بالتصليحات المنزلية، تقوم بإعادة ترتيب منزلك ومكتبتك الشخصية، اليوم ركز على مسألة معينة وعملك والتصليحات ويمكن قصة عائلية تشغل بالك بخبر عاجل