مطار دبي يحتفل باستقبال المسافر رقم مليار

جهينة نيوز

استقبل مطار دبي الدولي، الذي افتتح في 30 سبتمبر عام 1960 المسافر رقم «مليار» في العشرين من ديسمبر عام 2018.

وواصل «مطار دبي الدولي» الذي يتصدر قائمة أكبر مطارات العالم في أعداد المسافرين الدوليين للعام الرابع على التوالي، تسجيل معدلات نمو قياسية خلال السنوات الماضية.

وبهذه المناسبة حتفى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، باستقبال مطار دبي الدولي، اليوم الخميس، "المسافر رقم مليار".

وعلى حسابه في تويتر، قال الشيخ محمد بن راشد "عندما تكون دبي مطارا لمليار إنسان، نعرف أننا وصلنا لمحطة جديدة، وبدأنا رحلة مختلفة، وأقلعنا باتجاه مستقبل أجمل".

وأضاف "مليار إنسان اتخذوا دبي وجهة لهم، مليار إنسان كنّا جزءا من قصتهم، نحن مطار العالم ووجهته وقلبه".

وأعرب عن شكره للمسؤولين عن المطار وفريق العمل، مضيفا "فخرنا لا يعادله إلا تواضعنا أمام الإنجاز."

وأشار إلى أن فريق المطار يُصر على إكمال الرحلة كأفضل فريق في العالم يعمل على نقل البشر بسهولة عبر القارات والمحيطات، لتحقيق أحلامهم وملاقاة أحبابهم واكتشاف جمال هذا الكوكب عبر قاراته ومحيطاته".

ويصل إجمالي عدد الرحلات في مطار دبي الدولي إلى نحو 8500 رحلة أسبوعية وفقاٌ لمؤسسة مطارات دبي، تسيرها الناقلات العاملة في المطار إلى 240 وجهة حول العالم، وبحسب المؤسسة هناك أكثر من 100 شركة طيران تعمل انطلاقاً من المطار لنقل الركاب، فضلاً عن 30 شركة للشحن الجوي.

وشهد مطار دبي الدولي تنفيذ سلسلة من مشروعات التوسعة الكبرى، أبرزها كان خلال السنوات الأخيرة، مع افتتاح «كونكورس A» في يناير 2013، ما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمباني المسافرين (1) و(2) و3) من 60 مليوناً إلى 75 مليون مسافر سنوياً، فيما أسهم افتتاح مبنى «كونكورس دي» في فبراير 2016، بكلفة 1.2 مليار دولار، في رفع الطاقة الاستيعابية لمطار دبي الدولي إلى 90 مليون مسافر.

وتعمل مؤسسة مطارات دبي على خطة جديدة أطلقت عليها «دي إكس بي بلس»، لزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار دبي الدولي إلى 118 مليون مسافر بحلول عام 2023.

ولعب «دبي الدولي» دوراً محورياً في النهضة الكبرى لدبي خلال العقود الأخيرة، ليصبح بذلك بوابة الإمارة إلى العالم الخارجي، وارتفع إجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا المطار، في العام الماضي فقط، إلى 88.2 مليون مسافر.

فيما رفعت مؤسسة مطارات دبي من توقعاتها بنمو أعداد المسافرين عبر المطار بحلول عام 2020، من 98.5 مليون مسافر إلى أكثر من 100 مليون مسافر.