9 قتلى في صفوف ثوار السترات الصفراء في فرنسا

جهينة نيوز

أعلنت الحكومة الفرنسية، أن عدد القتلى المرتبط باحتجاجات حركة "السترات الصفراء"، ارتفع إلى تسعة قتلى، فيما يواصل متظاهرون تعطيل حركة المرور بحسب مزاعم الحكومة التي نفت مسؤوليتها عن سقوط القتلى.

وقال وزير داخلية النظام الفرنسي كريستوف كاستانير للصحفيين: "وقعت حالة وفاة تاسعة صباح الخميس، في منطقة أجين، بالقرب من أحد الميادين.. كان واحدا من أصحاب السترات السفراء، وكان يحتج في الخارج، لكنه لم يتبع تعليمات السلامة على الطرق" حسب مزاعم الوزير الفرنسي رغم أن الضحية رجل مسن.

و ذكر مسؤولون محليون، أن الضحية رجل في الستين من عمره، وصدمته شاحنة قرب طريق سريع تجمع عليه المحتجون دون أن يتم الإشارة الى خلفية الشاحنة أكانت حكومية أو خاصة.

وحدثت معظم الوفيات نتيجة حوادث طرق، كون المحتجين يغلقون الميادين و أكشاك تحصيل رسوم الطرق التي تأخذ ثمن العبور على الطرق من الفرنسيين, فيما يقول ناشطون أن الحوادث مفتعلة لمنع ثوار السترات الصفراء من إغلاق الطرق.

وبدأت حركة "سترات صفراء" الاحتجاجية، مظاهراتها منتصف نوفمبر الماضي، احتجاجا على زيادة ضريبة الوقود، لكن الحركة تطورت بعد ذلك إلى احتجاجات أوسع على الإصلاحات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون.