إحتجاجات لأهالي البوكمال و هذه رسالتهم للنظام التركي

جهينة نيوز

نفذ أهالي مدينة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي وقفة احتجاجية تنديدا بتهديدات النظام التركي بشن عدوان على الأراضي السورية ودعمه المباشر للتنظيمات الإرهابية التي تنفذ بالنيابة عن الأنظمة والدول الداعمة لها حربا عدوانية ضد الدولة السورية.

وجاب أهالي المدينة الشوارع رافعين أعلام الوطن وصور السيد الرئيس بشار الأسد ومرددين عبارات الاستنكار ضد العدوان التركي على الأراضي السورية ودعمه للتنظيمات الإرهابية رافضين أي تدخل خارجي في الشأن السوري ومعبرين عن وحدة الشعب والتراب السوريين.

وعبر المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عن فخرهم ببطولات الجيش العربي السوري الذي يحقق الانتصار تلو الانتصار في حربه ضد الإرهاب مؤكدين أن دماء الشهداء والجرحى الأبطال تنير طريق المستقبل المشرق الآمن الذي يعيش فيه السوريون بأمن واستقرار.

رئيس مجلس محافظة دير الزور الدكتور مالك العمر أشار إلى أن المشاركة الشعبية في الوقفة الاحتجاجية في البوكمال اليوم من خروج الأهالي ضد تدخل نظام أردوغان في الشأن السوري هي انعكاس لمشاعر جميع أبناء سورية الرافضين لأي تهديد أو عدوان يمس سيادة سورية التي تحقق الانتصارات ضد الإرهاب وداعميه بفضل دماء الشهداء والجرحى وبطولات الجيش وحكمة وشجاعة قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد.

بدوره أكد رئيس مجلس مدينة البوكمال غنام خليفة أن سورية تعيش في ظل وحدة وطنية متينة وجميع أبناء الوطن يرفضون ويستنكرون أي تدخل خارجي في شؤون وطنهم ونحن هنا نستنكر العدوان التركي على سورية وهاهم الآلاف من أبناء المدينة يخرجون إلى الشوارع والساحات للتأكيد على وقوفهم ضد هذا العدوان ولتوجيه التحية لأبطال الجيش الذين يدافعون عن العالم بأسره ضد الإرهاب.

دحام الطراد من أبناء المدينة عبر عن ثقته بأن سورية المتسلحة بالثالوث المقدس المتمثل بالشعب والجيش والقائد لن تهزم أو تلين أو ترضخ لأي تهديد وأن الاعتداءات التركية ليست إلا دليل ضعف وإفلاس أمام انتصارات سورية على الإرهاب.

ولفتت المواطنة خديجة العبد الله إلى أن سورية ستواصل الانتصار تلو الاخر على يد أبطال الجيش العربي السوري وأن تهديدات أردوغان لن تثني عزيمة أبناء سورية الذين يقفون بقوة خلف جيشهم وقائدهم