تداولات سوق دمشق تتجاوز 315 مليون ليرة خلال أسبوع

جهينة نيوز

سجلت سوق دمشق للأوراق المالية خلال الأسبوع الثالث من شهر كانون الأول الحالي حجم تداول وصل إلى 342152 سهما موزعة على 404 صفقات بقيمة بلغت 041ر315 مليون ليرة وأغلق المؤشر عند قيمة 57ر6221 نقطة وبنسبة تغير سالبة قدرها 03ر0 بالمئة.

وشهد السوق خلال هذا الأسبوع تداول أسهم 8 شركات سجلت أسهم ثلاث منها ارتفاعا عن أسعار إغلاق الأسبوع الماضي وهي سهم شركة العقيلة للتأمين التكافلي بنسبة 52ر50 بالمئة وأغلق على سعر 88ر427 ليرة وسهم بنك سورية والخليج بنسبة54ر6 بالمئة وأغلق على سعر 14ر248 ليرة وسهم بنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة 94ر0 بالمئة واغلق على سعر 54ر937 ليرة.

أما الشركات الخمس التي انخفضت أسعار أسهمها فهي سهم بنك البركة بنسبة 13ر0وأغلق على سعر17ر1398 ليرة وسهم بنك الشام بنسبة 15ر2 بالمئة وأغلق على سعر 57ر669 ليرة وسهم فرنسبنك بنسبة 82ر1 بالمئة وأغلق على سعر 74ر392 وسهم بنك قطر الوطني بنسبة 70ر2 بالمئة وأغلق على سعر 323ر408 ليرات و سهم بنك بيبلوس بنسبة 92ر1 بالمئة واغلق على سعر 408 ليرات.

ولم تسجل أسهم الشركات الأخرى الـ 16 المدرجة في السوق أي تعديل على أسعارها وأغلقت مساوية لأسعار الإغلاق السابق.