وزير ألماني ينتقد قرار ترامب سحب قواته الغير شرعية من سورية

جهينة نيوز

لا حلفاء للأمريكي وهذا ما كشفه قرار ترامب بسحب قوات الاحتلال الامريكي من سورية دون أن يبلغ أياً من حلفائه الذي تفاجئوا بالقرار الأمريكي و الذي يكشف ان الادارة الامريكية لا ترى في حلفائها سوى توابع لسياستها.

حيث انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سحب قوات الاحتلال الأمريكية من سوريا، واصفاً القرار متسرع وخطير، كما حذر من أن يتسبب الانسحاب في تقوية تنظيم "داعش" دون أن يكشف كيف سيحدث ذلك و تنظيم داعش لم يكن له وجود قبل الحرب الامريكية المزعومة على الارهاب.

قال وزير الخارجية الألمانية، هايكو ماس، إنه فوجئ بإعلان الولايات المتحدة انسحابها من سوريا، منتقدا قرار الرئيس الأمريكي بهذا الشأن؛ بحسب هيئة الإذاعة الألمانية "دويتش فيله".

وحذر ماس في تغريدة على موقع "تويتر"، مساء اليوم، الخميس، من أن "عواقب هذا القرار تضر بالحرب على تنظيم [داعش]، وتهدد النجاح الذي تحقق في هذه الحرب". وأضاف العضو بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني "لقد انحسر تنظيم داعش، ولكن التهديد لم ينته". وقال ماس إنه لا تزال هياكل سرية، وإن الإرهابيين ينشطون شرقي سوريا.

وقالت الخارجية الألمانية إن ألمانيا على تواصل وثيق بالولايات المتحدة، وإنه لا تزال لدى ألمانيا الكثير من التساؤلات بشأن الانسحاب الأمريكي "وسنضطر في الأيام والأسابيع المقبلة للتشاور، بشأن العواقب التي ينطوي عليها هذا القرار بالنسبة للاستراتيجية، التي يتبناها التحالف ضد تنظيم داعش".