ديبكا يلوح بحرب: هذه هي التداعيات الخطيرة للإنسحاب الامريكي على كيان الاحتلال

جهينة نيوز

ذكر الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي "ديبكا"، مساء أمس الأربعاء، أن الانسحاب الأمريكي من سوريا سيكون له مشاكل كثيرة على كيان الاحتلال الإسرائيلي، إذ ستصبح في مواجهة مباشرة مع كل من إيران وحزب الله اللبناني و سوريا.

وأورد الموقع الإلكتروني الاستخباراتي أن الجبهة الشمالية لكيان الاحتلال الإسرائيل باتت تواجه مباشرة كل من إيران و"حزب الله"، وبأنه رغم إعلان الرئيس ترامب لأكثر من مرة الانسحاب من سوريا، خاصة آخر مرة في شهر مارس/ آذار الماضي، فإن إعلان الإدارة الأمريكية الانسحاب الكامل من سوريا، يبدو أنه سيكون حقيقيا وفعليا، وهو ما يعني أن حركة السير بين إيران وسوريا، عبر العراق، ستصبح أكثر سهولة ويسر، وسينقل السلاح الإيراني مباشرة إلى سوريا و"حزب الله"، دون أي اعتراض.

وزعم الموقع الاستخباراتي العبري أن الانسحاب الأمريكي سيمنح إيران الانتصارات، الواحد تلو الآخر، وبأن "حزب الله" سيكون له نتائج جيدة بدوره، من جراء هذا الانسحاب المفاجيء.

وادعى الموقع العبري أن قرار ترامب سيجعل من "إسرائيل" منصة لمواجهة مباشرة مع إيران وسوريا و"حزب الله" معا، وبأن تل أبيب ستكون في وضع استراتيجي عسكري جديد في الجبهة الشمالية لها.

ورأى الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي أن عملية "جبهة الشمال" أمام "حزب الله"، التي بدأت في الرابع من الشهر الجاري، ستكون مجرد عملية عسكرية هامشية، وأن إسرائيل عليها الاستعداد لعملية عسكرية أكبر لمواجهة التمدد الإيراني في سوريا.