صور مسربة تكشف مفاجأة صينية قد تطيح بصاحبها

جهينة نيوز

نشرت تقارير صحفية صور مسربة لهاتف مرتقب من شركة صينية رائدة، تم تسريبها بالصدفة.

أشار موقع "درويد لايف" التقني المتخصص، إلى أن هاتف شركة "وان بلس" المرتقب، تم تسريب شكله المرتقب، الذي سيكون ثوريا ومنافسا شرسا في الفترة المقبلة.

وتم تسريب صور "وان بلس 7" من داخل غرفة اجتماع بين الرئيس التنفيذي للشركة الصينية، بيت لاو.

وتظهر الصور رئيس "وان بلس" وهو يستعرض هاتف "وان بلس 7" على أحد شاشات العرض، فيما يجلس آخر وأمامه على طاولة الاجتماع نسخة أخرى من الهاتف.

ويظهر من خلال الصورة تصميم ثوري غريب للكاميرا، بحيث تظهر مربعة أكثر من اللازم، كما أن شكل شاشة الهاتف يبدو غريبا نوعا ما.

وقال الموقع التقني إن من سرب تلك الصورة، فقد وظيفته بسبب تسريبها، لأنها سربت من الاجتماعات التحضيرية والتجريبية للهاتف الجديد