مسؤول أمني إيراني : نتنياهو يعاني من ضغوط داخلية وخارجية شديدة

جهينة نيوز

أكد المدير العام لدائرة التصدي للتجسس بوزارة الأمن في رد علي مزاعم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، ان نتنياهو وبسبب الكشف عن تجسس وزير صهيوني لصالح إيران، بات يعاني من ضغوط داخلية وخارجية شديدة.

وقال هذا المسؤول في تصريح له ردا على مزاعم نتنياهو الاخيرة حول التوافد الدوري لمدراء الكيان الصهيوني الأمنيين للإشراف على البرامج النووية للجمهورية الإسلامية الايرانية :" من حق نتنياهو أن يقوم بتأليف قصص كهذه؛ لأنه يعاني من أشد الضغوط الداخلية والخارجية بسبب الكشف عن تجسس وزير إسرائيلي لصالح إيران".

واضاف ،وفقا لما اوردته ارنا،: ان نتنياهو قد أمر مؤخرا جهاز الأمن العام للكيان الصهيوني (الشاباك) ان يقوم خلال ستة أشهر باجراء تحقيق إستخباراتي وأمني شامل للتأكد حول إذا ما كان المسؤولون السياسيون والأمنيون وأعضاء الكنيست على تواصل بالأجهزة الأمنية للجمهورية الإسلامية أم لا؛ مؤكدا ان هذا الأمر يكشف عن ثمة حقائق لا تحتاج الى توضيح.