نائب روسي: الشعب السوري انتصر على "داعش" بمساعدة روسيا وليس ترامب

جهينة نيوز

قال النائب ألكسندر يوشنكو، نائب رئيس لجنة السياسة الإعلامية في مجلس الدوما بشأن القرار الأمريكي الانسحاب من سوريا: "يتواجد الأمريكان في سوريا بشكل غير قانوني ولم يدعيهم أحد إلى هناك".

وأضاف يوشنكو كما نقلت عنه وكالة "سبوتنيك" لم يخرج الأمريكان بشكل ذاتي من أي مكان كانوا قد دخلوه، لذلك ما يقولونه شيء، وما هم على استعداد لاتخاذ خطوات حقيقية في هذا الاتجاه شيء آخر.

وأشار يوشنكو، أما بالنسبة لتصريح ترامب بأن الأمريكيين انتصروا على "داعش"، فيمكنني القول بأن ترامب غالبا ما يكثر من التصريحات الاستعراضية، أن تصريحا من هذا النوع هو محاولة لتحسين صورته وهذا جوهر أسلوبه، في الواقع، الحرب الطويلة التي شنها تنظيم "داعش" في سوريا ضد السوريين، لم ينتصر فيها إلا الشعب السوري بمساعدة القوات الجوية الروسية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق من أمس الأربعاء، أن بلاده هزمت تنظيم "داعش "في سوريا، وأن ذلك كان سبب وجود قواته الغير شرعي هناك