الذهب يهبط بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية

جهينة نيوز

تراجعت أسعار الذهب متخلية عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق مع تعافي الدولار بفعل رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وذكرت رويترز أن السعر الفوري للذهب انخفض 5ر0 بالمئة ليصل إلى مستوى 25ر1243 دولاراً للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ العاشر من تموز عند 03ر1258 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

كما هبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 5ر0 بالمئة إلى 50ر1247 دولاراً للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى سجل البلاديوم مستوى قياسياً عند 49ر1283 دولاراً للأوقية في وقت مبكر من الجلسة وبلغ في أحدث قراءة 1266 دولاراً للأوقية بارتفاع 8ر1 بالمئة.

كما هبطت الفضة 4ر0 بالمئة إلى 58ر14 دولاراً للأوقية بينما انخفض البلاتين 1ر0 بالمئة إلى 90ر785 دولاراً للأوقية.